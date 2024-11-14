Твой шанс на успех: три рабочих способа распознать свои таланты

Фото, видео: 5-tv.ru

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Чем раньше вы найдете в себе или своем ребенке данные природой способности, тем легче будет ваш жизненный путь.

Выбери дело, которое любишь, и тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. С этим утверждением трудно поспорить, верно? Но почему же тогда столько людей со скорбными лицами плетутся в свои офисы по понедельникам? Возможно, они послушались родителей, которые «лучше знали», чему стоит учиться и чем заниматься. А может быть, они и не путались выбрать ремесло по душе, просто плыли по течению, или повлияли сложные обстоятельства.

Так или иначе, никогда не поздно изменить свою жизнь и вернуть в нее радость. У каждого человека есть талант, от которого стоит отталкиваться при выборе профессии. Вполне может оказаться, что вы всю жизнь считали себя архитектором, а счастье пряталось на строительной площадке, где вы бы с удовольствием трудились своими руками. Порой мнимая «престижность» работы не приносит никакого удовлетворения, а ремесло, никогда не попадавшее в поле зрения, может стать началом крутой карьеры.

Итак, пришло время найти свой талант. Международный эксперт по психологической безопасности на рабочем и основатель научно-тренингового центра Ирина Просвирякова назвала три эффективных способа распознать свои сильные стороны. Эти же методы стоит применять и по отношению к детям — достаточно лишь понаблюдать за ними.

«Если вы вовремя, достаточно рано, увидите в себе свои таланты, увидите в окружающих, своих сотрудниках, своей команде или же даже в детях, то вы сможете помочь им реализоваться и достичь успеха. Итак, я поделюсь тремя способами… Способ номер один: когда вы делаете это, время течет незаметно. Вот знаете, некое такое состояние потока», — объясняет эксперт.

Бывало у вас такое — сели за подготовку презентации и забыли про время? Обнаружить это свойство у детей еще проще, ведь они менее терпеливые создания. И уж если ребенок готов часами, с полным погружением в процесс, тренировать удар мячом по воротам, собирать конструктор или вырисовывать очередной шедевр в альбоме, не сомневайтесь — прямо сейчас в работе его подпитывает именно талант.

Второй признак: у вас это получается легче, чем у других. Вам не нужно тратить усилия. Вы выполняете задачу как будто на автопилоте, а результат превосходит ожидания. Не нужно заставлять себя, не возникает сомнений и мук выбора, вы даже особо не стараетесь — и все равно делаете это круче всех. В то время как вашим коллегам, например, приходится тратить куда больше сил и времени за тем же занятием.

«Так же и дети. Кому-то дается легко игра на фортепиано, а кто-то вынужден сидеть часами. Понаблюдайте, где именно у вашего ребенка с небольшими усилиями получается тот же результат, как и у других», — советует Просвирякова.

Третий способ выявить талант — поразмышлять, в каких ситуациях в вас просыпается внутренняя мотивация. Если работа ведется с опорой на талант, человек старается, потому что ему так хочется, а не потому, что надо. Он любит свое дело и даже готов трудиться бесплатно. Наверняка в вашем коллективе хоть раз была, скажем, бухгалтер, которая брала на себя организацию корпоративов и дополнительного обучения сотрудников, и у нее это блестяще получалось. Так вот — ей стоило бы подумать о смене профессии, чтобы с упоением заниматься тем, к чему лежит душа. И зарабатывать этим!

«Итак, у нас три способа определить талант. Первое — время течет незаметно. Второе — вам не нужно много усилий. И третье — вы делаете это с любовью, потому что хотите. Если рано найти свой талант, то можно успешно превратить его в сильную сторону и именно на нем построить всю свою карьеру, построить даже свою жизнь», — заключает эксперт.

Обращая внимания на таланты — свои или окружающих — вы обретаете потрясающую возможность помочь себе и близким стать счастливыми. Не зря говорят, что талант — как бриллиант: его нужно понять, аккуратно придать нужную форму, и тогда он будет ярко сиять всю жизнь.

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