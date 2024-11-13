Жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под домашний арест

Фото: vk.com/Янина Копайгородская

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Ей предъявлены обвинения по делу об особо крупной растрате.

Мещанский районный суд Москвы поместил под домашний арест Янину Копайгородскую — жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. Ей предъявлены обвинения по делу об особо крупной растрате. Об этом из зала суда передал корреспондент 5-tv.ru.

Уточняется, что она обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Судебное решение о ее аресте действует до 12 января.

Накануне стало известно о задержании Янины Копайгородской по делу ее мужа и аресте ее кредитных счетов на 100 миллионов рублей.

По словам адвоката Елизаветы Меткиной, Копайгородская пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля, но ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и задержали до рассмотрения вопроса о мере пресечения.

По данным следствия, Копайгородская приобрела земельный участок за семь миллионов рублей, что выше его рыночной стоимости.

Самого Алексея Копайгородского задержали 25 сентября. Ему вменяется хищение двух земельных участков на 3,7 миллиона рублей. По ходатайству органов предварительного расследования суд отправил Копайгородского в СИЗО до 18 ноября. Сам он не признает вину в присвоении земельных участков.

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