«У Киркоряна уши проколоты?»: Ивлеева вышла на тропу войны после обвинений

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Телеведущая не оценила нападок Филиппа Киркорова в свой адрес.

Телеведущая и блогер Настя Ивлеева зло пошутила над певцом Филиппом Киркоровым в своем Telegram-канале.

Звезда опубликовала скриншот с серьгами для ушей в форме маленьких крыс, где первоначальные авторы поста предлагают приобрести их в качестве подарка «той самой коллеге» (то есть «крысе», как еще называют предателей).

«А кто-нибудь знает, у Киркоряна уши проколоты?» — подписала Ивлеева публикацию.

Прямых обвинений не было, но фамилия уж очень напоминает исковерканный вариант фамилии «Киркоров». Предателем Ивлеева посчитала певца, видимо, после недавнего интервью, когда тот обвинил ее во всех своих несчастьях и потребовал извинений после шумихи из-за «голой вечеринки». По утверждению «поп-короля», ему досталось сильнее всех присутствующих на том мероприятии, хотя он даже не заходил внутрь помещения, а просто «проходил мимо».

Та самая скандальная вечеринка состоялась в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор». Следуя дресс-коду, гости пришли туда в полуобнаженном виде. Сама Ивлеева и участники выложили в соцсетях фотографии с мероприятия, чем вызвали волну общественного возмущения.

«Получили» после этого практически все звезды, засветившиеся на фотографиях. Кто-то отделался проверками от налоговой, а другие столкнулись с крупной потерей денег: их выступления и корпоративы стали массово отменять.

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