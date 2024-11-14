Застрелили и расчленили: в Крыму раскрыли убийство 25-летней давности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

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Одна из фигуранток, отсидевшая за наркотики и кражу, семь лет числится погибшей.

Правоохранительные органы в Крыму раскрыли убийство предпринимателя, которое произошло в 1999 году. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В феврале 1999 года жена пропавшего мужчины обратилась к правоохранителям и попросила найти ее супруга. Она сообщила, что злоумышленники потребовали у нее 50 тысяч долларов за возвращение мужа.

К несчастью, ни пропавшего, ни его похитителей найти тогда не удалось.

Расследование уголовного дела возобновили в 2014 году, а в ноябре 2024 года правоохранители установили причастность к преступлению трех человек, среди которых двое мужчин и одна женщина. Выяснилось, что бизнесмена они застрелили, расчленили в ванне, а его останки разбросали в лесу.

Мужчины в настоящий момент отбывают пожизненный срок за убийства и разбои, а женщина, которая отсидела в тюрьме за наркотики и кражу, семь лет числится погибшей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге продолжаются судебные заседания по делу об убийстве советского рок-музыканта Игоря Талькова, которое произошло в 1991 году.