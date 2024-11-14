Обладательница самого пышного бюста России Феррари задержана в Подмосковье

Фото, видео: Юрий Самолыго/ТАСС; @ РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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По ее словам, таким образом ей мстит бывший бойфренд.

Обладательница самого пышного бюста России актриса Ирен Феррари задержана в Красногорске, ее доставили в Ильинский отдел полиции Управления МВД РФ по городскому округу Красногорск. Об этом сама знаменитость сообщила в разговоре с 5-tv.ru.

По словам Ирен, причина задержания до сих пор неизвестна. Модель предполагает, что все это может быть местью со стороны экс-возлюбленного из Махачкалы, который якобы планировал ее украсть.

«Мой бывший мне мстит. Меня незаконно хотели украсть парни из Махачкалы под руководством участкового Красногорска. Ему это не удалось. Красногорское отделение все-таки доставило меня в отделение полиции, и я здесь сейчас нахожусь. За что, я пока что даже не понимаю», — предполагает модель.

Знаменитость отметила, что на данный момент ожидает прибытия своего адвоката. Правоохранители пока никак не комментировали задержание Феррари.

Ирен Феррари принимала участие в таких проектах как «Счастливы вместе», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Солдаты-14» и в ряде других.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что адвокат рассказал подробности задержания жены экс-мэра Сочи Копайгородского.