Праздник закончился трагедией: свадебный кортеж упал в реку в Пакистане

При падении свадебного кортежа в реку в Дагестане погибли 26 человек

Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

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Предположительно, в живых остался только один пассажир свадебного автобуса.

В районе Диамер в Гилгит-Балтисане в Пакистане свадебный кортеж упал в реку. Об этом сообщает местная газета Dawn со ссылкой на правоохранительные органы.

По официальной информации, в момент падения автобуса в реку в салоне находились 27 человек. Часть тел уже удалось вытащить из воды, включая невесту. Спасатели доставили пострадавшую в больницу, однако спасти ее не удалось.

Сейчас местные спецслужбы продолжают поиски 12 пассажиров упавшего в реку автобуса, однако, по данным властей, они уже признаны погибшими.

Как сообщает Dawn, в результате трагедии погибли 26 человек. Судьба единственного выжившего пока не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал о массовой трагедии, которая произошла в китайском городе Чжухай. Вечером 11 ноября 62-летний водитель влетел в многолюдную толпу людей на тротуаре.

Жертвами водителя-убийцы, по последним данным, стали 35 человек, еще 43 получили травмы разной степени тяжести. Подозреваемый попытался скрыться с места массового преступления, однако быстро был задержан.