Участникам СВО при ранении будут выплачивать до 3 миллионов рублей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Конкретная сумма зависит от тяжести травм.

Российские бойцы будут получать выплаты за ранения в зоне СВО в зависимости от степени его тяжести. Такое постановление сегодня подписало правительство в соответствии с указом президента. О необходимости индивидуального подхода говорили и сами участники СВО. Они подчеркивали, что при компенсации не всегда учитывается серьезность ранения. Как будет теперь — объяснит корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

До сегодняшнего дня выплата за ранение составляла три миллиона рублей. Ее получали все, независимо от тяжести полученных травм и увечий.

«Мы в принципе как медики видим разницу в тяжести ранений и их последствий. Когда у человека через десять дней зажила ранка, и он про это забыл, либо когда человек длительно проходит лечение, реабилитацию. Считаю, что изменения нужно вносить в эту систему», — говорит командир медицинской роты группировки «Юг» с позывным «Док».

Выплаты по ранению — одна из самых обсуждаемых тем на передовой.

«Некоторые военнослужащие, которые получают легкие ранения, касательные осколочные получают ту же сумму, что и военнослужащие, которые теряют конечности, теряют здоровье, не могут продолжать выполнение служебных обязанностей и боевых задач. Считаем, что было бы справедливо дифференцировать суммы выплаты», — заявляет начальник медицинского пункта соединения с позывным «Жгут».

С сегодняшнего дня суммы компенсации при ранении будут разниться. Правительство опубликовало соответствующее постановление, которое уже вступило в силу.

Максимальная сумма выплат будет прежней — она достигает трех миллионов рублей. Ее получат тяжело раненые бойцы СВО, то есть те, у кого были ампутированы конечности, а также те, у кого, к примеру, были диагностированы черепно-мозговые травмы.

За легкие ранения бойцы теперь получат один миллион рублей. Все прочие травмы, еще более легкие, будут компенсироваться суммой в 100 тысяч рублей.