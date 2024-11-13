Умер сыгравший Сталина и Горбачева британский актер Тимоти Уэст

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Артист дожил до 90 лет и ушел из жизни в кругу друзей и близких.

На 91-м году жизни скончался британский актер Тимоти Уэст. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на слова детей усопшего.

«После долгой и необыкновенной жизни на сцене и вне ее наш дорогой отец Тимоти Уэст мирно умер вчера вечером во сне. В конце Тим был с друзьями и семьей. Он оставляет свою жену Прунеллу Скейлс, на которой был женат 61 год, сестру, дочь, двух сыновей, семерых внуков и четырех правнуков», — уточняется в обнародованном изданием заявлении.

Дети звезды также отметили, что им будет очень не хватать отца.

Первая известность пришла к Уэсту благодаря его невообразимому таланту передавать характер исторических личностей: конструктора Уильяма Морриса, политиков Иосифа Сталина, Михаила Горбачева и Уинстона Черчилля.

Однако настоящим прорывом для актера стала роль в телесериале «Эдвард Седьмой», в котором он играл главную роль короля. За свою долгую жизнь и карьеру Уэст успел принять участие во множестве именитых проектов, среди которых: «Николай и Александра», «День Шакала», «Тридцать девять ступеней», «Масада», «Клич свободы», «Жанна д’Арк» Люка Бессона, «Айрис» Ричарда Эйра и многие другие.

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