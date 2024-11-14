Михаил Мишустин встретился с генсеком ООН

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Председатель правительства участвует в работе конференции, посвященной климатическим изменениям.

Меры по борьбе с глобальным потеплением не должны мешать развитию стран третьего мира. Об этом заявил Михаил Мишустин, который в Баку участвует в работе Конференции ООН. Это крупнейшая в мире площадка, где обсуждают глобальную климатическую повестку. Подробности — у корреспондента «Известий» Максима Приходы.

Ни Греты Тунберг, ни провокационных лозунгов. Вместо эко-активистов делегации на входе встречают приветливые волонтеры: на конференции ООН по климату, в целом, все стараются вести себя экологично.

Кулеры стоят почти на каждом углу, но вот стаканчиков нет ни у одного из них. Чтобы воспользоваться, нужно получить специальную многоразовую эко-бутылочку. И дальше, во имя сохранения природы, пить только из нее.

Аномально жаркой атмосфера вокруг этой конференция стала задолго до ее начала. Запад очень заботил вопрос, почему саммит проходит в Азербайджане, стране, которая, как говорят в зарубежных СМИ, обладает нефтяной экономикой. На CBS ответили: потому что Путин так сказал.

«В этот раз конференция должна была пройти в Восточной Европе. Но Владимир Путин сказал, что это не может быть страна НАТО. Поэтому все проходит в Азербайджане, дружественном по отношению и к России, и к НАТО», — отмечалось в эфире канала.

Общее мнение о том, что о будущем планеты надо заботиться, разделяют здесь все. Но подходы отличаются принципиально. Из-за этого накануне до позднего вечера не могли начать первое пленарное заседание. Решали, какой из вопросов важнее. Первый — финансирование эко-проектов в развивающихся странах. Его нужно увеличить с текущих 100 миллиардов долларов в год до триллиона.

«Все говорят о заботе об Амазонке, о других территориях, но, к сожалению, ресурсов недостаточно. У нас есть Амазонка, Анды, ледники, многие из которых уже исчезли, но ресурсы, финансирование для их сбережения не поступают, все остается на уровне обещаний», — сообщил Луис Равель, участник конференции из Колумбии.

Второй вопрос, ключевой для Запада — снижение выбросов СО2, причем где угодно, только не у них.

«Развивающиеся страны говорят: слушайте, а вы сотни лет чадили, у вас была промышленная революция. Вы вообще не заботились ни о какой экологии. А сейчас требуете равные условия с нами? Мы-то это не проходили», — отметил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов.

И в этом противостоянии — еще одна иллюстрация того, что даже в вопросах климата «золотой миллиард» пытается диктовать свои условия и не находит понимания у большей части человечества.

Пока западные элиты всеми силами продвигают одним лишь им выгодную повестку отказа от углеводородов топлива, развивающиеся страны переживают о недостатке финансирования. Кажется, в мире не осталось вопросов, по которым позиции Глобального Юга и Глобального Севера — совпадали бы.

И политические амбиции превалируют над зеленой повесткой. Так, в стремлении наказать Россию Запад нанес удар не только собственной экономике, но и по экологии.

«Никто в мире не знает, что делать с электроснабжением, потому что через три-четыре года США перестанут экспортировать СПГ. Тогда все, кто запрещал российский газ, будут стоять в очереди к Москве и просить: верните нам поставки газа», — сообщил президент Сербии Александр Вучич.

Россия в этом контексте придерживается своего курса. Уже сейчас наша энергетика на 80% «чистая». То есть тепловые электростанции используют газ, серьезную долю генерации дают АЭС, используются и возобновляемые источники энергии. А к 2060 году Россия должна достичь углеродной нейтральности.

«Наращиваем собственные технологии, производственные мощности для декарбонизации отраслей. Используем, конечно, и природные возможности. У нас расположена пятая часть глобальных лесных ресурсов. Объем поглощений превышает 1 миллиард тонн эквивалента углекислого газа в год. Президент России Владимир Владимирович Путин подчеркивал, что наша страна выступает за объединение усилий в борьбе с изменениями климата», — уточнил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

С объединением усилий на уровне ООН пока непросто. С одних трибун западные лидеры заявляют о том, что нужно бороться за будущее планеты.

«Соединенное Королевство готово стоять рядом со странами, находящимися на передовой линии климатического кризиса», — сообщает британский премьер-министр Кир Стармер.

А с других они продолжают призывать к ужесточению боевых действий в разных концах планеты, которые еще как влияют на экологию.

«Из-за атак Израиля в почву и грунтовые воды попадают химические вещества, которые уже ставят под вопрос здоровое будущее для детей Газы», — отмечал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал прошлый год мастер-классом по уничтожению климата. Но даже на фоне таяния ледников и роста среднегодовой температуры тенденций к снижению градуса геополитической напряженности пока не наблюдается.