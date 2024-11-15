Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 ноября

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Какие изменения будут ждать представителя каждого знака на предстоящей неделе?

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе с 18 по 24 ноября.

На этой неделе Солнце завершает магию Скорпиона. До пятницы сохраняются наиболее благоприятные возможности подстроиться под обстоятельства и уладить дела в бизнесе, завоевать внимание окружающих и повысить свой рейтинг в глазах общественности.

Умение добиваться поставленных целей и побеждать позволит продвигаться бизнесменам, рекламодателям, спортсменам и всем энтузиастам. Влияние Нептуна благотворно сказывается на психическом состоянии и способствует интуитивному пониманию решения назревших вопросов.

Творческие люди, представители искусства, шоу-бизнеса, кино и туриндустрии, медицины получают откровения свыше: как найти свою нишу. Отличная пора для занятий психологией, йогой, а также другими восточными и духовными практиками.

Важной точкой недели является среда, 20 ноября, когда Плутон совершит великий переход в знак Водолея. Заметно усилится общий энергетический фон и у многих могут начаться изменения в жизни.

В этот период важно не позволять себе застаиваться в старом состоянии, а постепенно входить в более активный ритм, объединяться с коллективами единомышленников и прогрессивно настроенных людей. Этот день совпадает с 19 лунными сутками, считающимися мрачным и неблагоприятным временем, когда легко поддаться искушению и обману.

Воспользуйтесь моментом, чтобы сэкономить силы для дальнейших достижений, и приостановите основную деятельность. Чтобы уменьшить негатив этого дня, полезно оставаться в одиночестве, совершать очищающие водные процедуры, обойти со свечой весь дом или посидеть у костра.

Венера под влиянием Сатурна превращается в Снежную королеву и делает эмоциональный фон более устойчивым и немного холодным. При этом увеличивается работоспособность и рациональность, преобладает взвешенный подход к отношениям и деньгам. В партнерстве, любви и дружбе ценится преданность.

Благоприятный момент для продвижения по карьере и обращения к начальству, урегулирования судебных разбирательств, заключения договоров о сотрудничестве или соавторстве, подписания официальных бумаг.

Однако, для достижения желаемого результата важно соблюдения установленных правил, иерархии, порядка. Покупки, совершенные в эти дни, окажутся долговечными и полезными.

Постарайтесь миновать ловушки и искушения, ловко расставленные Лилит. Это влияние может спровоцировать нарушение связи с окружающим миром и людьми, предпринять попытку зайти с «черного хода» туда, куда прямые пути не ведут.

Радует, что в ночь на 22 ноября Солнце составит компанию Меркурию в знаке Стрельца. Это стихия Огня и ипостась Юпитера — бога успеха и счастья.

В сознании и мышлении начинают все больше преобладать жизнелюбие, оптимизм, здравомыслие и благородные порывы. Большая любознательность, подвижный ум с философским складом, интерес к исследовательской деятельности помогает расширить сознание, узнавать что-то новое, общаться с эрудированными людьми.

Эффективно делать практики по визуализации своих целей, строить планы на будущее, продумывать возможные варианты путешествий. Торговые сделки, обмен информацией, товарами, посреднические услуги, процессы обучения иностранных языков становятся также более активными и продуктивными.

Необходимо направить усилия на самоусовершенствование через религиозную, философскую или метафизическую активность, а также уверенно продвигаться вперед к намеченным вершинам.

Овен — гороскоп

Овнам стоит уделить внимание развитию своих способностей, а также привнести радость и высшие смыслы в свою жизнь. Приветствуется благотворительность, изучение психологии и философии, тренинги личностного роста.

Круговорот событий в сфере досуга, творчества, образования или международной деятельности, позволит активно и ярко прожить ненастные ноябрьские дни.

Телец — гороскоп на неделю

У Тельцов беспрепятственно решаются вопросы, касающиеся недвижимости, регистрации собственности, ремонта и аренды помещений. Удачный период для обустройства родового гнезда и укрепления семейного тыла.

Любое начатое предприятие приносит удовлетворение и материальные блага. Желательно добавить в свой распорядок дня физическую нагрузку, массаж, посещение спа-комплекса.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, чувство юмора и легкая ирония — это ваш рабочий инструмент, способствующий расширению и упрочению связей, деловых контактов, заключению выгодных соглашений. Так вы намного легче проведете переговоры, собеседования, встречи.

Для более успешной деятельности от вас потребуется активность в соцсетях. Благоприятные возможности в сфере консалтинга помогут найти подходящего специалиста и получить дельные рекомендации по интересующей вас теме.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам звезды рекомендуют не упустить возможность совершить выгодную покупку бытовой техники, рабочего инвентаря или получения качественных услуг.

Филигранная работа над собственным совершенством и деловыми качествами позволит получить выгодное предложение по работе или повышение заработной платы. Важным критерием на этом пути является самодисциплина и самоорганизованность, а также рациональное использование денежных средств.

Лев — гороскоп на неделю

Львы, расположение планет благоприятствует вашей популярности и развитию творческого потенциала. Открываются заманчивые перспективы для самовыражения, появляются шансы встретить свою любовь или увлечься вдохновляющим хобби.

Чувствуется потребность заняться спортом, посетить общественные и культурные мероприятия, посвятить больше времени детям.

Дева — гороскоп на неделю

Девам захочется покоя, уединения и отдыха в домашней атмосфере. Для дальнейшего успешного движения вперед требуется перезагрузка. Займитесь наведением порядка и уюта дома или на участке.

Звезды обещают счастливую личную и семейную жизнь, поддержку и заботу со стороны домочадцев. Доверьтесь интуиции. Она поможет сделать правильный выбор в вопросах недвижимости, земли, организации семейного бизнеса.

Весы — гороскоп на неделю

Весы настроены дружелюбно и оптимистично. Познавательная или романтическая поездка наполнит вас, ваших детей или возлюбленных энергией радости и обновления.

Фортуна улыбнется вам в процессе учебы и самообразования, демонстрации своих знаний в интеллектуальной беседе. Смело занимайтесь продвижением товаров и услуг в соцсетях, запускайте рекламу и приобретайте новых клиентов и подписчиков.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов намечается стабилизация материального положения, повышение в должности или достойная оценка ваших заслуг в виде премиальной выплаты. Возможно получение государственных дотаций.

Это время активной управленческой и организационной деятельности, построения надежного фундамента для материализации профессиональных устремлений. Благоприятное время для погашения задолженностей и кредитов, инвестирования в сферу строительства.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам присущ мощнейший импульс творческого роста, стремление к свободе, путешествиям, справедливости. Успех предвещается в таких сферах, как филология и издательское дело, юриспруденция, культура и образование, политическая или спортивная деятельность.

Вы на пути достижения максимума успеха. Новые возможности и перспективы вливаются в вашу жизнь благодаря рекламной кампании и международным контактам.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, в состоянии расслабления и мечтательности вы способны улучшить как финансовую сторону жизни, так и общий энергетический фон.

Для стабилизации нервной системы обратитесь за помощью к психологу или специалисту по фитотерапии, подключите в свой ежедневный моцион занятия йогой или цигун.

В это время возможно выгодно приобрести медицинскую страховку, пройти оздоровительный курс массажа или пройти общую диагностику организма.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеи почувствуют настрой на романтику, флирт и любовь, а также усиленное стремление к общению с противоположным полом, Примите участие в спортивных и культурных мероприятиях, пообщайтесь в группах по интересам.

Возможно, именно там вас ожидает приятное знакомство. Используйте открывающиеся возможности для приобретения союзников и новых друзей. Удовольствие также принесут занятия любимым хобби, дизайном, светские тусовки.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, звезды будут складываться успешно, чтобы вы осуществили практически все замыслы в сфере бизнеса и профессиональной реализации. Вы способны преуспеть в работе, получить повышение и зарекомендовать себя в качестве профессионала с большой буквы.

В характере проявляется напористость, вера в себя, стремление преодолевать препятствия. Регистрация собственных проектов, фирм и документов пройдет без лишних проволочек и препятствий. Вы настроены на верный курс и безопасное направление.

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