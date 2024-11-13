Суд зарегистрировал жалобу Ивлеевой по делу о дискредитации армии РФ

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

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Свое негативное отношение к СВО она высказала в соцсетях.

Суд зарегистрировал материалы апелляционной жалобы блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой (настоящая фамилия Узенюк) по делу о дискредитации российской армии. Об этом говорится в картотеке суда.

Знаменитость признана виновной по статье «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации». Согласно установленной информации, Ивлеева на странице в соцсети Instagram* негативно высказалась о спецоперации, которую Россия проводит с февраля 2022 года в целях защиты Донбасса.

«Довод защитника о том, что истек срок давности привлечения к административной ответственности», — указывается в постановлении.

Судебное заседание состоится 27 ноября.

Ранее 5-tv.ru писал, что комику Даниле Поперечному** грозит штраф за дискредитацию российской армии. В отношении него зарегистрирован протокол в Тверском районном суде Москвы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — признан иноагентом в РФ.