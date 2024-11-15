Очистите сердце от алчности: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 ноября
Фото, видео: 5-tv.ru
На что следует обратить внимание на грядущей неделе?
5-tv.ru публикует прогноз на неделю с 18 по 24 ноября 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.
Спокойная неделя со сдержанным началом. Понедельник и вторник более умеренные. Если вы хотите сделать что-то большое и важное, лучшим выбором будет пятница или суббота.
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Понедельник, 18 ноября 2024 года
День Огненной собаки
Неделя начинается с дня разрушителя, а мы помним, что в такой день лучше ничего не начинать. Кроме того, офицер дня «Закрытие» также указывает на то, что сегодня лучше завершать дела, подбивать хвосты.
Структура дня «Свет Солнца и Луны» немного смягчает драматизм прогноза, делает акцент на необходимости отдохнуть и собраться с силами. Также в понедельнике притаилась звезда болезней, которая может ухудшить ваше самочувствие, если вы болеете и может способствовать появлению какой-то болячки.
Совет: оставайтесь там, где вы есть, и размышляйте над сутью явлений. Определите границы своих возможностей. Не запутывайтесь в мелочах.
Вторник, 19 ноября 2024 года
День Огненной свиньи
Вторник можно отнести к тихим дням, поскольку особенно ярких звезд он не содержит. Он годится для обращения за медицинской помощью, подойдет для переговоров и решения вопросов отношений, а также хорош для начала обучения.
Подойдет для романтики и свиданий, решения вопросов карьерного плана, планирования. Также в такой день можно делать перестановки по фэн-шуй. Структура «Небесное процветание» дает удачу в карьере, личной жизни и работе с проектами.
Совет: имейте ясную цель и учитесь приспосабливаться, чтобы сохранять гибкость. Мгновенно реагируйте, находя выход из любой ситуации, а внутренняя добродетельность защитит от вреда.
Среда, 20 ноября 2024 года
День Каменной крысы
Несмотря на то, что энергии в этот день довольно сильны, единственное, на что их можно успешно направить — это устранение неприятностей.
Это может стать весьма интересным процессом. Хорошо сегодня сесть на диету, провести генеральную уборку, «расхламление» в пространстве и в мыслях. В такой день допустимо связаться с покровителями.
Но решать финансовые вопросы может быть трудно — вероятнее всего, результаты будут не в вашу пользу.
Совет: подождите лучшего времени. Избавьтесь от устаревшего, делегируйте. Оцените возможности перед началом работы.
Четверг, 21 ноября 2024 года
День Земляного быка
День не отличается красивыми звездами. Может способствовать только сбору долгов, подписанию незначительных бумаг. Поддержит инвестиционную активность.
Будьте внимательны во время общения с людьми — в информации, которую вы получаете, могут быть искажения и неточности. В дне заложена некая скованность в выборе действий.
Совет: не давайте событиям увлечь и запутать себя. Если вы освободитесь от пустых страстей, суетности и тщеславия, то сможете действовать непринужденно и уверенно.
Пятница, 22 ноября 2024 года
День Стального тигра
Пятница получает звезду «Небесной благодати и небесного успеха» — великих дел не поддержит. Но основные дела пройдут неплохо. Планирование, инвестирование, предложение руки и сердца, открытие нового проекта, начало косметического ремонта.
В делах может возникать некая запутанность, однако все будет завершаться благополучно благодаря наличию в структуре покровителя Джи Фу.
Совет: ваши усилия приведут к успеху, если вы накопите достаточно сил, чтобы не останавливаться на полпути. Сделайте осознанное усилие.
Суббота, 23 ноября 2024 года
День Золотого кролика
Благодаря присутствию звезды небесной добродетели, этот день идеален для большинства важных дел. Хорошо в такой день закладывать фундамент, заключать важные договоренности и подписывать контракты, просить о повышении и обращаться к покровителям.
Идеально для всех романтических вопросов — назначать свидания, делать предложение. Хорош для финансовых вопросов. Отличный день для того, чтобы увенчать давно идущий проект красивым итогом.
Совет: будьте искренни, правдивы и достойны доверия. Очистите сердце от алчности, страха и низменных желаний, чтобы стал слышен его истинный голос.
Воскресенье, 24 ноября 2024 года
День Водного дракона
Умеренный день со спокойными энергиями. Годится для планирования, переговоров, начала обучения, начала косметического ремонта, подписания бумаг, просьб о повышении.
Не слишком позитивная структура дня подчеркивает необходимость вдумчивых, поступательных действий — она не допускает импульсивности. Неожиданные решения сегодня приведут к краху.
Совет: сконцентрируйтесь на главном. Используйте свой жизненный опыт, будьте твердым и настойчивым. Это великое время, которое принесет щедрые плоды.
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