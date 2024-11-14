«Предлог для дискриминации»: Мишустин призвал не использовать климат для борьбы

Фото, видео: IGOR KOVALENKO/ТАСС; 5-tv.ru

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К 2060 году Россия намерена полностью перейти на углеродную нейтральность.

Использовать климатическую повестку в качестве инструмента борьбы недопустимо. С таким заявлением выступил председатель российского правительства Михаил Мишустин на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29) в Баку.

«Важно, чтобы переход к низкоэмиссионой энергетике шел без ущерба для развития стран с низким уровнем доходов. Нельзя использовать проблему глобального потепления как предлог для дискриминации, недобросовестной конкуренции и введения искусственных ограничений», — подчеркнул Мишустин.

По его словам, Москва остается приверженной целям низкоуглеродного развития, не забывая оказывать поддержку странам с более уязвимой экономикой на климатическом направлении. Помимо этого, уже сегодня 85% энергобаланса России приходится на «чистую», низкоэмиссионную генерацию. Прежде всего атомную и газовую энергетику получают из возобновляемых источников.

Мишустин также отметил, что России удалось сократить выбросы парниковых газов до уровня 1990 года, а к 2060 году планируется выход на полную углеродную нейтральность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мишустин заявил о росте ВВП РФ более чем на 4% за три квартала.