Блогеру-сыроеду Лютому ужесточили приговор до 10 лет лишения свободы

Фото, видео: Telegram/Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/opskuban; 5-tv.ru

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В апреле его осудили на восемь лет с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор блогеру-сыроеду Максиму Лютому с восьми до десяти лет лишения свободы. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в Telegram-канале.

«Наказание Лютому усилено до 10 лет лишения свободы. В остальном приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Лютый был признан виновным по статьям «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Кроме того, в ходе рассмотрения дела Лютый просил суд переквалифицировать его действия в «причинение смерти по неосторожности». Он также обвинил мать умершего ребенка во лжи. По словам блогера, женщина оговорила его из ревности и неприязни. Мать мальчика якобы хочет присвоить деньги Лютого.

«Он настаивал на том, что любил своего сына, которого они назвали Космосом, и заботился о нем. Состояние малыша он оценивал по сообщениям в чатах в сети «Интернет», — отмечается в сообщении.

В марте 2023 года сын Максима Лютого умер от истощения. По данным следствия, из-за продолжительного отказа от пищи ребенку стало плохо. Мать мальчика уже приговорили к двум годам исправительных работ.

Лютого в апреле 2024-го приговорили к восьми годам колонии по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Согласно решению суда, отбывать наказание блогер должен в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.

К сожалению, это не единственная история со смертью ребенка из-за действий родителей-сыроедов. В 2023 году произошла трагедия в Красноярске. В частности, родители не кормили ребенка белковыми продуктами и полностью отказались от медицинской помощи. По версии следствия, 35-летний отец и 36-летняя мать девочки, являясь сыроедами, с самого рождения прививали ребенку свои привычки.

Кроме того, малышку ни разу не показывали врачу. А когда та заболела коронавирусом, родители не обратились за медицинской помощью, пытаясь лечить ее дома народными средствами. В апреле 2023 года девочка умерла. А в июле 2024-го ее родителей приговорили к 11 месяцам исправительных работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в детском саду в Подмосковье во время тихого часа умер ребенок.