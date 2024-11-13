SHAMAN приехал проститься со своим пресс-секретарем Коробковым-Землянским

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Журналист ушел из жизни 9 ноября.

В Москве началось прощание с журналистом Антоном Коробковым-Землянским. Проститься со своим пресс-секретарем приехал автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов). Эксклюзивные кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Церемония проходит в большом траурном зале Троекуровского кладбища. Проститься с журналистом, которое называют выдающимся профессионалом и надежным союзником, приехали его родные, близкие и друзья, а также многие знаменитости, в том числе — Игорь Матвиенко, Екатерина Мизулина и певица Юта.

Антон Коробков-Землянский ушел из жизни неожиданно 9 ноября, в воскресенье. Ему было 40 лет. Официально причину смерти не объявляли, но предварительно речь шла об инфаркте миокарда.

Известно, что Антон почувствовал себя плохо в субботу вечером. Они находились дома с женой. Та вызвала скорую, однако прибывшим медикам спасти его не удалось.

У пресс-секретаря SHAMAN осталось двое маленьких детей. Его уход стал тяжелой утратой не только для семьи, но и для всей профессиональной среды, где он оставил свой след.

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