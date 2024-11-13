Крупнейшая сеть в Европе: в Италии продавали подделки под видом картин Бэнкси и Шагала

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Покупатели были уверены, что приобретают подлинники — к фальшивкам прилагались все необходимые сертификаты.

Грандиозную живописную аферу на 200 миллионов евро раскрыли итальянские полицейские. Несколько лет на подпольных фабриках Европы изготавливали подделки картин именитых художников. В списке оказались Пикассо, Климт, Шагал и Бэнкси.

Покупатели были уверены, что приобретают подлинники. Ведь к фальшивкам прилагались все необходимые сертификаты. Корреспондент «Известий» Ксения Солдатова рассказала о большом европейском обмане.

У ценителей искусства в этом месте может случиться культурный шок. В одном зале собрали полотна Пабло Пикассо, Густава Климта, Василия Кандинского, Марка Шагала, Сальвадора Дали, здесь же Энди Уорхол с Бэнкси. Шедевров столько, что даже на полу часть картин составили внахлест.

Впрочем, одна заметно выделяется. Эскиз Модильяни «Кариатида» — в его честь и назвали это самое громкое расследование последних лет, вскрывшее целую сеть торговцев подделками.

«Операция состоялась благодаря веб-мониторингу, который мы осуществляли. По предварительным оценкам сотрудников прокуратуры, речь о более чем двух тысячах картин и скульптур. Если бы их продали, ущерб составил бы около 200 миллионов евро», — говорит командир карабинеров Лоренцо Галиция.

Эта подпольная сеть опутала три страны. Злоумышленники работали в Италии, Франции и Бельгии. Полиция накрыла шесть лабораторий, где изготавливали подделки. Задержаны уже 38 человек.

«Это большая преступная сеть и это очень важно, что их раскрыли, потому что с экономической точки зрения нам удалось изъять работы, которые могли бы быть выставлены на рынок по той же цене, что и оригиналы», — говорит главный прокурор Пизы Тереза Анджела Камелио.

Дерзость злоумышленников поражает. Свои подделки они выставляли в галереях, продавали через аукционные дома. Чтобы обмануть покупателя, даже делали каталоги и сертификаты о подлинности. Но и это не все. С поддельными картинами Бэнкси и даже его граффити на кирпичной стене гаража в Англии, художники-мафиози дважды организовывали популярные выставки в разных городах Италии. И никто не заметил подвоха.

«Работы представляют собой пять оригиналов плюс десять шелкографий, которые были у нас в управлении некоторое время из частной собственности, не напрямую от Бэнкси, потому что он никому их не отдает, не продает и не дарит», — говорит куратор выставки в городе Кортона Луиджи Меони.

Покупателей, в первую очередь, привлекала цена. Картины трех художников — Кандинского, Клее и Мондриана — аукционный дом в Пизе продал примерно по четыре тысячи евро за каждую. Притом, что обычно за такие выручают десятки миллионов.

Коллекционеров не смущала ни скидка, ни само появление таких уникальных лотов на торгах. Среди подделок, например, нашли «Королеву Англии» Уорхола. Похожую картину недавно украли из галереи в Нидерландах. Возможно, копию как раз хотели выдать за похищенный оригинал.

«Если вы не специалист, если вы не знаете тонкостей, то вы не отличите, тем более приходя в аукционный дом. Подделки создают специалисты, люди, знающие все тонкости создания работ», — говорит искусствовед Людмила Стрельцова.

В этот художественный центр люди обращаются как раз за точными копиями картин. Его сотрудник говорит, что современные технологии продвинулись так далеко, что картины даже не нужно писать вручную.

«Трехмерная печать, оцифровка и воспроизведение уже современными методами. Я это шутливо называю: ксерокопия картины. Потому что печать на данном технологическом этапе равна оригиналу», — говорит художник Олег Лукьянов.

Есть подозрения, что у этой сети — высокопоставленные покровители. Имен не называют. Но, например, в прошлом году редкую украденную картину нашли у замминистра культуры Италии. Он тогда ушел в отставку и дело закрыли. Не исключено, что и сейчас виновников не накажут.