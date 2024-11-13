Хамское шоу: подростки на каршеринге устроили гонки с Росгвардией в Подмосковье

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Инцидент произошел в поселке Дрожжино. Так школьники решили развлечься после уроков.

В Подмосковье гонки с полицией устроили водители каршеринга. Легковушка закладывала лихие виражи, пытаясь оторваться от погони. Но далеко нарушители не ушли, а когда их поймали — выяснилось, что за рулем были дети.

Такие заезды по району школьники устраивают регулярно. Как им вообще удалось арендовать машину? Во всем разбиралась корреспондент «Известий» Татьяна Балыкина.

На обочине стоит машина каршеринга, а вокруг — толпа школьников. Несколько часов они наблюдали за тем, как сотрудники полиции разбираются с подростками, которые катались по улицам на арендованной иномарке, и опрашивают их родителей.

Все это происходило под улюлюканье и насмешки толпы школьников, которые пришли поддержать своих приятелей. По примеру взрослых, и, видимо, почувствовав полную безнаказанность, некоторые подростки тоже стали вести себя неадекватно: хамили, мешали съемочному процессу и бросались на камеру. Так яростно подростки защищали от журналистов своих друзей.

Потом школьники закрылись в машине каршеринга, надели капюшоны и пытаются прятать свои лица от камер. По предварительной информации, за рулем был 15-летний парень, а в салоне авто — его такие же несовершеннолетние друзья.

Инцидент произошел в подмосковном поселке Дрожжино. Четверо школьников решили развлечься после уроков: они обманули систему каршеринга, взяли машину в аренду и поехали кататься. Нарушители сразу привлекли внимание сотрудников Росгвардии. Услышав сирену, школьники решили не останавливаться и устроили игру в догонялки с полицейскими. В тот момент дети будто не понимали, что шутки давно закончились. Уйти от погони им, конечно, не удалось.

За рулем был ученик восьмого класса. Его знакомые рассказали о том, что парень часто хулиганит в школе и во дворе. Даже за кадром его одноклассники размышляли не о том, как школьнику удалось взять машину в аренду, а как со своим ростом он достал до педалей. За задержанием наблюдал весь район.

«Были две машины, перекрыли им дорогу, чтобы их поймали. Сзади стояла Росгвардия, спереди две машины встали — закрыли въезд. Нарушали скоростной режим», — рассказывает очевидец.

Александр Бай — один из тех, кто участвовал в задержании школьников. 24-летний очевидец живет и работает в этом районе. Он был дома вместе со своей девушкой Ксенией, когда услышал вой сирены на улице. Не раздумывая, пара бросилась на помощь.

«Решили поехать и помочь сотрудникам. Здесь вот мы их и перехватили, перед ними встали. Они сначала не хотели из машины вылазить, а потом вылезли из машины, кто-то попытался сбежать. Несовершеннолетний, который за рулем сидел, сопротивлялся, хотели наручники на него надеть, а он сопротивлялся, начал орать», — вспоминает местный житель Александр Бай.

В прокуратуре Московской области уже начали проверку. По одной из версий, для аренды каршеринга школьник воспользовался аккаунтом своего отца.

Объясниться родителям школьников все же придется, если не с журналистами, то хотя бы с сотрудниками правоохранительных органов.

«Видновская городская прокуратура в ходе проверки установит обстоятельства произошедшего, даст всестороннюю оценку деятельности органов системы профилактики, соблюдению родителями подростков своих обязанностей и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования. Кроме того, городская прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой территориальным отделом полиции по данному факту», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

Инспекторы ПДН поставят несовершеннолетних нарушителей на профилактический учет, к ответственности привлекут и их родителей. А отцу школьника, который был за рулем, скорее всего, заблокируют аккаунт каршеринга.