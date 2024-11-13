«Имущество, акции, облигации»: Жорин объяснил, чего лишится Блиновская из-за банкротства

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Из личного архива Сергея Жорина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Зарабатывавшая миллиарды «королева марафонов» останется у разбитого корыта?

Арбитражный суд Москвы признал российскую «королеву марафонов» Елену Блиновскую банкротом. С какими последствиями столкнется блогер, деятельность которой была построена на активном обогащении — 5-tv.ru объяснил звездный адвокат Сергей Жорин.

«После списания долгов нельзя занимать определенные должности, например, быть гендиректором или членом совета директоров компании в течение трех лет. На работу в руководстве финансовых организаций ограничения по сроку строже — от пяти до десяти лет в зависимости от типа компании», — отметил собеседник.

Помимо этого, должники — индивидуальные предприниматели — после банкротства лишаются статуса ИП, а повторно зарегистрироваться в налоговой можно будет только через пять лет.

Есть и соответствующие ограничения по кредитам. Если лицо, признанное банкротом, обращается в банк за получением кредита, то обязано будет уведомить организацию, что прошло процедуру банкротства. По словам адвоката, маловероятно, что банк одобрит кредит такому заемщику.

«Кроме того, само по себе начало процедуры банкротства подразумевает, что требования к должнику значительно превышают размер его активов: имущества, денежных средств, акций, облигаций», — заключил Жорин.

В чем обвиняют Блиновскую

Об уголовном деле против Блиновской стало известно в апреле 2023 года. Блогера предупредили, поэтому она попыталась пересечь границу с Белоруссией и скрыться. Подозреваемая была оперативно задержана, при ней обнаружили билеты в Казахстан.

Блиновскую обвиняют в совершении преступлений по статьям «Уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления». 18 сентября суд оставил Блиновскую в СИЗО до 2 февраля 2025 года. Новый год продавщица «марафонов желаний» встретит за решеткой.

Часть элитной недвижимости и другого имущества, которое принадлежало Блиновской, адвокаты давно пытались продать, чтобы погасить ее долг перед государством. Часть денег выплатить действительно удалось, к примеру, в начале октября стало известно о продаже квартиры блогера в ЖК «Донской Олимп» за 90 миллионов рублей. Однако, судя по всему, накопить долгов Блиновская успела больше, чем денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд снял арест с части счетов Блиновской для погашения долга.