«Плоды репетиций»: Волочкова шокировала поклонников снимками своего тела

Фото: © РИА Новости/ Григорий Сысоев

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Балерина продолжает выступать на сцене с авторским шоу и постоянно тренируется.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова опубликовала в своем личном блоге фотографию с последствиями репетиций. Все ее ноги покрыты россыпью темных синяков.

Фото: Instagram*/volochkova_art

«Плоды репетиций», — подписала шокирующий снимок балерина.

Как известно, 48-летняя балерина по сей день не забывает о своем теле, каждый день занимается спортом, а также репетирует авторское шоу «Одержимость». Артистка убеждена, что этот спектакль — лучшее, что она сделала за свою карьеру.

Тем не менее, поклонники и близкие люди Волочковой продолжают переживать за ее здоровье и психологическое состояние. Поговаривают, что Анастасия давно злоупотребляет алкоголем. Однако сама балерина отнекивается, утверждая, что только иногда пьет хорошее шампанское, а быстро пьянеет из-за строгой диеты.

По словам Волочковой, весь ее рацион заключается в зелени, перепелиных яйцах и супе том ям. Именно это питание позволяет ей поддерживать прекрасную физическую форму и продолжать танцевать на сцене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Волочкова предпочла Шаляпина Джигурде.

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