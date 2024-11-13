Развожаев: при взрыве автомобиля в Севастополе погиб военнослужащий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Власти не исключают, что автомобиль мог взорваться не случайно.

В Севастополе военнослужащий погиб при взрыве автомобиля. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Сегодня в Севастополе, в 9.53 на телефон службы 112 поступило сообщение о пожаре на ул. Т. Шевченко. Со слов заявителя, взорвался и загорелся автомобиль», — написал Развожаев.

По его словам, к месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Пострадавшего удалось вытащить из горящего транспортного средства и передать медикам, однако спасти его не успели. От полученных травм мужчина скончался.

«Погибший — военнослужащий. Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — подчеркнул глава Севастополя.

Михаил Развожаев призвал местных жителей сохранять бдительность и сообщать обо всем подозрительном в правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Севастополя задержали за попытку теракта. Он планировал совершить поджог на железной дороги вблизи Балаклавской тепловой электростанции. Известно, что злоумышленник действовал по заданию киевского режима.