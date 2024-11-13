Актер из «Молодежки» Максим Литовченко попал в больницу
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
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У него, предварительно, есть подозрение на пневмонию.
Актера из сериала «Молодежка» Максима Литовченко экстренно доставили в больницу с подозрением на пневмонию. Об этом сообщил источник 5-tv.ru
По информации источника, у артиста была высокая температура с кашлем. В данный момент он находится на обследовании. Другие детали состояния Литовченко пока что неизвестны.
Максим Литовченко — популярный и востребованный российский актер, который начал свою карьеру в театре «Мастерская Петра Фоменко». Он сыграл в более, чем 90 проектах, среди которых известный сериал «Молодежка», «Раневская», «Домашний арест». Одной из недавних работ, где актер принял участие, стал фильм «Любовь Советского Союза» и «Истребители. Битв аза Крым».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что актера Илью Носкова экстренно доставили в больницу. Предварительно, у него также есть подозрение на пневмонию.