В США вынесли приговор летчику, обвиняемому в утечке разведданных

Фото, видео: www.globallookpress.com/Air National Guard; 5-tv.ru

Военнослужащий нацгвардии США Джек Тейшейра слил в сеть сотни материалов, включая карты и спутниковые снимки, которые относились к украинскому конфликту.

Американский суд поставил точку в деле об одной из самых масштабных утечек секретных документов Пентагона. Ее организовал военнослужащий нацгвардии США Джек Тейшейра, который слил в сеть сотни материалов, включая карты, спутниковые снимки и разведданные об американских союзниках. Среди документов была и конфиденциальная информация об украинском конфликте. Корреспондент «Известий» Иван Литомин разбирался в деталях истории.

За, пожалуй, самую масштабную утечку разведданных США последних лет Джек Тейшейра получил 15 лет. Приговор оглашали в закрытом режиме. Его дело как-никак касается государственной тайны. Хотя тайны никакой, по сути, уже и нет. Еще в апреле 2023-го сотни секретных документов с содержанием брифингов Пентагона и данных о военных конфликтах оказались в открытом доступе.

Военнослужащий Национальной гвардии ВВС США Джек Тейшейра был задержан у себя дома. Бронетехника, спецназ и даже вертолет — к его задержанию в Штатах подошли максимально серьезно. Похоже, до последнего не верили, что слив — дело рук обычного летчика-геймера.

Тейшейра был специалистом по информационным технологиям на базе Кейп-Код в Массачусетсе. Секретные документы, которые непонятным образом оказались в его распоряжении, попали в закрытые игровые чаты на платформе Discord. В материалах дела даже хранится переписка из этих чатов.

Секретные документы напрямую касались национальной безопасности США и, прежде всего, данных о вовлеченности Америки в украинский конфликт.

«Даже для меня главный вопрос в том, как летчики его уровня имели доступ к этому. Да даже если у него был совершенно секретный допуск, обычно с ними работают в закрытых помещениях», — говорит подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

Тактическая информация о боевых действиях на Украине, обзор позиций обеих сторон в Донбассе, конкретные цели на российской территории, карты. На кадрах — те самые снимки, которые стали тогда достоянием общественности. А еще — сенсационные и, судя по всему, реальные данные о потерях Украины.

В секретных документах тогда значилась цифра почти в 150 тысяч убитых и раненых. Это был 2023 год. Очевидно, доклады эти были составлены намного раньше, но официальный Киев цифры сильно занижал, и утечка позволила узнать правду. В том числе и о том, что именно с подачи Америки уничтожаются военные цели по всему миру. Участники того самого игрового чата — главные свидетели уголовного дела.

«Первое время в документах часто фигурировала Украина и ее военные стратегии, но постепенно это переросло в разведданные обо всем на свете. Говорилось об иностранных спецслужбах, о том, кто что поставляет и какие войны ведет», — рассказал участник группы, в которой состоял Тейшейра.

Суровый приговор Тейшейре лишь в очередной раз подтвердил: данные утечки — не фейк. Хотя первое время официальные лица американской разведки и Белого дома пытались скрыть информацию о случившемся.

«Эти поступки нанесли сильный ущерб нашим отношениям с союзниками, нашей способности собирать информацию путем раскрытия методов сбора разведданных», — признал исполняющий обязанности прокурора США в штате Массачусетс Джошуа Леви.

Прокуроры требовали отправить Тейшейру в колонию на 17 лет, адвокаты летчика-геймера просили снизить наказание до 11. В итоге на свободу Тейшейра выйдет нескоро, как нескоро разберутся с последствиями утечки и американские власти.