Фото, видео: www.globallookpress.com/Mihir Melwani; 5-tv.ru

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Соотвествующие указания медикам подверждают в Верховной раде.

Украинские врачи получили указание признавать всех военнообязанных годными. Об этом заявила народный депутат Верховной рады Анна Скороход.

По ее словам, члены военно-врачебных комиссий неоднократно сообщали о таких приказах. При этом, как уточнила нардеп, у медиков существует отдельная категория непригодных к службе — скорее всего, тех, кто заранее откупился от военкомов.

Еще весной на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, который сильно ударил по правам военнообязанных. В то же время военкоматы страны откровенно охотятся на людей, чтобы скорее отправить их на фронт. Сотрудники ТЦК не раз устраивали рейды на концертах, в торговых центрах, магазинах и других местах скопления людей.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине футбольную команду «Полтава» забрали в военкомат прямо перед матчем. После визита в ТЦК футболистов все же отпустили на игру, однако, что не удивительно, позитивного настроя на их лицах видно уже не было. В итоге «Полтава» проиграла со счетом 1:2.