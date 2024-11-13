Актера Илью Носкова экстренно госпитализировали

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

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Предварительно, у него подозрение на пневмонию.

Актер Илья Носков был экстренно госпитализирован в больницу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Как рассказал собеседник, Носкова забрали в больницу 13 ноября, предварительно, с подозрением на пневмонию.

Илья Носков — российский актер театра, кино и озвучивания. Он родился 21 июля 1977 года в Херсонской области. В детстве будущий актер занимался танцами в музыкальной школе.

В 1997 году Носков окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, после чего служил десять лет в Академическом театре драмы имени А. С. Пушкина в Северной столице.

В 2002 году исполнил роль Эраста Фандорина в четырехсерийном фильме «Азазель». Благодаря ей Носков получил известность. После этого он стал работать как в театре, так и в кино.

В его фильмографии есть, в том числе такие проекты как: «Эффект домино», «Тайна Лилит», «Небо», «Свингеры», «Подкидыш», «Наше счастливое завтра», «Великая» «Василиса», «Кривое зеркало души» и другие.

Зрителям театральных выступлений он известен по ролям царевича Федора в «Борисе Годунове», Сергея Паратова в «Бесприданнице», Парфена Рогожина в «Идиоте» и другим.

С 2011-го работает в Государственном драматическом театре на Васильевском Ленобласти. В 2016-м Носков победил в номинации «Лучшая мужская роль» на X кинофестивале исторических фильмов «Вече» за роль в фильме «Контрибуция».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезду фильма «Брат» Лидию Доротенку экстренно госпитализировали в психиатрическую больницу. За два дня до этого у нее украли паспорт с деньгами.