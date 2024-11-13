Администрацию Нетаньяху подозревают в подделке документов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вокруг офиса премьер-министра Израиля разгорается крупный политический скандал.

В Израиле разгорается крупный политический скандал. Об этом заявил в своей новой статье американский журналист Сеймур Херш.

Он сообщил, что премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху каким-то образом получил доступ к секретным документам разведки и внес в них изменения. Об утечке стало известно в сентябре, когда глава Израиля на пресс-конференции показал якобы перехваченные приказы ХАМАС. Однако доступа к ним у него быть не могло, что и привело к началу судебного расследования.

В ходе следствия, как сообщает Херш, начали появляться сведения, что офис Нетаньяху прибегал и к откровенно преступным мерам, например, к шантажу.

«Из того, что уже известно, становится ясно, что Нетаньяху превратил свой кабинет, как сказал мне один израильский друг, «в офис организованной преступности. Он взял страну в заложники и готов пожертвовать своими людьми, чтобы не попасть в тюрьму», — заявил Херш.

Это уже не первый скандал вокруг израильского премьер-министра. Ранее в СМИ уже обвиняли его администрацию в фальсификации документов. Сообщалось, что Нетаньяху хотел снять с себя ответственность за плохую подготовку армии и разведки перед атакой ХАМАС, которая произошла 7 октября прошлого года.