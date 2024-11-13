На Курилах медведь напал на двух человек во время экскурсии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Monika Skolimowska

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Раненых госпитализировали, одному из них экстренно провели операцию.

В Сахалинской области экскурсия по дикой природе едва не закончилась трагедией. Турист вместе с гидом отправились к известным на Итурупе Белым скалам. Однако добраться до природной достопримечательности им не удалось — по дороге на группу напал медведь. Мужчинам удалось отбиться от хищника, но разъяренный зверь успел нанести им серьезные травмы.

Раненых госпитализировали, одному из них экстренно провели операцию. Сейчас оба находятся под присмотром врачей, а сотрудники местного лесничества разыскивают опасного зверя. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В отношении организатора экскурсии возбудили уголовное дело. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медведь растерзал мужчину в собственном доме в Якутии.