В Петербурге обнаружили червей в банке с печенью минтая

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пострадавший уверен — виноват не магазин, а производитель.

В Петербурге покупатель приобрел в магазине одной из популярных по стране торговых сетей рыбные консервы. И обнаружил внутри банки червей. Попытавшись разобраться в ситуации, корреспондент «Известий» Максим Облендер выяснил, что бракованной может оказаться даже не одна упаковка, а целая большая партия. Причем поставляли ее в десятки торговых точек.

Ужин не предвещал ничего необычного: печень минтая. Решили попробовать новую для себя марку. Илья успел съесть три бутерброда, начал готовить угощение для жены и заметил в банке явно лишние ингредиенты.

«Смотрю — полосочка какая-то. Вторая третья, четвертая, пятая… Отделил, а это червяки. Белые. Где-то около двух сантиметров-полутора», — рассказал Илья.

Рыбные консервы мы отправили на экспертизу в лабораторию. Белые полоски оказались личинками.

«В каждой банке после проведения испытаний были обнаружены нежизнеспособные личинки нематод рода Anisakis. В каждой — и в первой открытой, и в трех других», — рассказала сотрудник лаборатории Мария Маслякова.

Паразиты чаще всего поражают минтай, треску, окуня, путассу. Круглые черви могут вызывать анизакидоз (паразитарное инфекционное заболевание, — Прим.ред.)

«Основные симптомы — поражение ЖКТ и аллергические реакции, то есть, могут быть тошнота, рвота, боли в животе, диарея или наоборот запор. Вплоть до появления прожилок крови в стуле», — пояснила врач общей практики, гастроэнтеролог Ксения Хорасева.

Печень минтая наш герой купил в крупном сетевом магазине. Производитель с Дальнего Востока, известный, давно на рынке. Но для чистоты эксперимента мы купили еще пару банок, они продолжают продаваться. Купили мы их буквально перед съемкой. Причем, эта партия выпущена на несколько месяцев позже, чем та, которая была в эксперименте. Вот он, червь, в первой же банке.

Илья уверен — виноват не магазин, а производитель.

«Он должен на всех этапах, как я понимаю, следить за своей продукцией. Проверять, сопровождать ее. Какие-то сделать анализы», — полагает мужчина.

Вот только на банке указаны сразу три завода. И, например, во Владивостоке удивились: они вообще не выпускают печень минтая.

«На представленных редакцией телеканала фотографиях консервов — подделка. ООО „Дефриз“ не выпускает консервы с конца 2023 года. Дата выпуска же этих консервов — август 2024. Дизайн упаковки, маркировка продукции, дата выпуска — все не соответствует действительности и оригиналу», — пояснила Наталья Шестакова, пресс-секретарь ООО «Дефриз».

Правильная термическая обработка должна убивать личинки, но даже просто увидеть червей в консервах — мало приятного. Кроме того, само наличие паразитов говорит о том, что продукт мог подвергаться неправильным условиям обработки, или не соблюдались санитарные нормы — при производстве или хранении.

Мы отправились искать реальных поставщиков в магазины. Там продукцию поспешили убрать с прилавков:

«Мало ли, какой-нибудь человек, ребенок еще что-нибудь съест».

В другой торговой точке заявили, что убрать товар не успели — покупатели это сделали раньше:

«Да, было обращение от одного покупателя, что действительно нашли. Но у нас она закончилась. Больше ее нет».

В предоставленных документах указано, что партию печени привезли из Владимирской области. Компания с уставным капиталом в десять тысяч рублей, где, по открытым данным, числится аж шесть человек, помогает заморить червячка сразу нескольким мегаполисам. Аналогичную продукцию мы отыскали и на прилавках столицы.