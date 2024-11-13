«Эталон доблести и чести»: сапер-разведчик Алиев рассказал о своем подвиге

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Солдат из Дагестана сделал все, чтобы выжить. Его сослуживцы, родственники и друзья гордятся героическим поступком военнослужащего.

А теперь совершенно невероятная история, которая могла произойти только на фронте. И которая является примером мужества и стойкости российского солдата.

Почти месяц сапер штурмовой роты в одиночку удерживал опорный пункт, отбитый у врага. Позиция находилась в так называемой серой зоне, то есть с одной стороны — свои, с другой — противник, но обстреливают все. Подробности рассказывает корреспондент «Известий» Алексей Прокин.

Таких, как он, не сломить, говорят про Закарью и на фронте, и дома. Разведчик-сапер штурмовой роты сегодня уже с улыбкой вспоминает, как в одиночку несколько недель давал отпор врагу. Как несколько раз его хоронили. Но он продолжал держать опорник. Каждый день, изо дня в день. Не теряя надежды, что наши его в конце концов найдут.

«До точки быстро добрались, а там уже не сложно. Они думали, что мы заняли общие блиндажи. И они начали бомбить все подряд. Я один потом остался», — рассказал разведчик-сапер Закарья Алиев.

Определить, чей дрон свой, чей чужой, по словам Закарьи, было невозможно. Когда небо жужжало, он не высовывался. В боеприпасах, говорит боец, недостатка не было. А вот с едой оказалось туго. Истощен, но не сломлен.

Когда его «срисовали», огонь был плотным. Закарья рассказал, что по утрам просыпался по пояс в земле. Но дни шли, укрепляя решимость. Спустя примерно три недели Закарья атаковал траншеи врага и добыл себе мешок лука. А потом сумел подать сигнал своим.

«Потом написал большой плакат: «Я — смайлик, найдите меня», — поделился Алиев.

Вскоре смайлика, это позывной Закарьи, обнаружили бойцы батальона «Алания». Но подобраться к траншее, где он держал оборону, оказалось невозможно. С дронов бойцу сбрасывали воду и шоколад. И инструкции — их писали прямо на скотче, которым обматывали бутылки. А пути отхода в тыл к своим помогла найти смекалка.

«Написал на листе: „Покажи мне дорогу, я за тобой пойду“. Дождался, когда их наблюдатели уйдут. Выпил последнюю воду и побежал. Шел по минному полю везде как мог. Когда добрался до „Барсов“, они сказали, что ни один человек, который прошел через эту тропу, не выжил», — сказал Алиев.

Так Закарья окончательно убедился — судьба все время была на его стороне.

«Ты герой для нас. Мы все дни всячески старались помочь тебе с воздуха, отгоняли вражеские дроны. Дружище, ты эталон воинской доблести и чести. Победа будет за нами», — сказали бойцы батальона «Алания».

И все те недели, что Закарья оборонял захваченный опорник, не теряла веры в сына мама. Материнское сердце не обманешь, говорит сегодня Халисат, когда сын идет на поправку в госпитале.

«Я сказала нет, потому что мое чувство было: нет, он не умер. Я их разогнала, и в тот же момент опять вести пришли, что он жив», — сказала Халисат Алиева.

О подвиге Закарьи говорят все жители этого небольшого дагестанского села. В школе достали из архива классный журнал. Нашелся и школьный альбом. Седрат Нурова с пятого класса вела у Закарьи английский язык. Да и живет по соседству. Закарью знает с детства. Но сегодня говорит не о школьных успехах или прогулах героя, а про его любовь к матери.

«Мама болела и болеет сейчас тоже, в город вообще не выбирается. Зимой я его встретила — он приехал из Москвы, и говорит, что приехал, чтобы ухаживать за мамой. Для меня это тоже было — вот надо же воспитать такого сына, который взял отпуск и из Москвы приехал ухаживать за мамой», — рассказала Седрат Нурова.

Службой по контракту Закарья стал интересоваться после школы. Делился мыслями с одноклассниками, а они в друге никогда не сомневались.

«Честно говоря, когда я работал и служил в Питере, такого разговора с ним не было — насчет контракта и насчет того, хочет он служить или не хочет. Но как только окончил, он глубоко начал интересоваться по поводу службы, по поводу того, как служат», — говорит одноклассник Алиева Адам.

Односельчане считают Закарью достойным звания Героя России. А подвиг одноклассники называют неописуемым. Столько продержаться, не потеряв веру ни в себя, ни в боевых товарищей. Не потеряв чувство юмора в конце концов. «Простой, спокойный, уравновешенный», — это слова учительницы Закарьи по английскому. Слова учительницы нового героя.