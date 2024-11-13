Не хайпанули: ФСБ сорвала турнир поп-ММА в Москве

Фото, видео: РИА Новости/ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Силовики вывели со стадиона владельца скандального промоушена.

Сотрудники ФСБ сорвали проведение турнира поп-ММА Hype Fighting Championship, в рамках которого должны были состояться поединки главных звезд индустрии. На месте побывала съемочная группа 5-tv.ru.

Зрители собрались в зале Live Арены, ведущий объявил предстоящие бои и пригласил на ринг главу Hype FC Мухаммеда Носаева для вступительного слова.

«Я в жизни, вот здесь, ни одного решения в своей лиге не принял из-за денег. Только для людей», — вещал Носаев.

Но тут к клетке подошел человек в светлом пиджаке, показал жест, перекрестив руки, и попросил Носаева остановить еще не начавшийся турнир, указав на сотрудников ФСБ. Владелец промоушена и ведущий в недоумении переглянулись, после чего объявили техническую паузу.

Носаев, по прозвищу Альфредо, уходил в подтрибунное помещение в сопровождении силовиков, облаченных в шлемы, маски и бронежилеты. Следом потянулись и зрители, но уже через обозначенные выходы.

«Да, вывели Альфредо, главного нашего отца, кэпа. Печально, что такое происходит, на самом деле. По неизвестным причинам отменили турнир. Куча людей. Куча денег на это потрачена. Всем пофигу, потому что люди хотят заниматься таким делом, а не настоящим. Ну что это такое, отменять турнир, хорошие бойцы сменили кард, согласовали все, с РОВД, со всеми службами», — рассказал блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов.

Носаев организовал промоушен Hype FC в 2021 году, а в 2022 запустил реалити-шоу Hype Reality. Также он вел подкаст о единоборствах на YouTube, один из выпусков которого закончился потасовкой двух бойцов, угрозами пистолетом и извинениями на коленях. Осенью 2022 года Носаев на полгода угодил в реабилитационный центр. До нынешнего момента он неоднократно попадал в конфликтные ситуации на различных турнирах по поп-ММА.

Соцсети промоушена пока молчат как о будущем турнира, так и возврате денег за билеты зрителям.