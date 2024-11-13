«Сможете уберечь себя»: Байден набросился на журналиста после вопроса об Израиле

Фото: www.globallookpress.com/Bonnie Cash - Pool via CNP

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Политик далеко не первый раз унижает сотрудников СМИ.

Действующий президент США Джо Байден нахамил журналистке в ответ на вопрос об израильских заложниках. Инцидент произошел перед встречей с президентом Израиля Ицхаком Герцогом в Белом Доме.

Сотрудница СМИ спросила у политика, считает ли он сделку об освобождении израильских заложников осуществимой до конца срока его правления. По непонятным причинам, Байден реплику не оценил и накинулся на несчастную.

«А вы считаете, что сможете уберечь себя от удара камерой сзади вас?» — сказал он в ответ на вопрос.

Резкие ответы журналистам — это не новшество для нынешнего президента США Джо Байдена. В течение своего президентского срока он неоднократно демонстрировал готовность реагировать на вопросы репортеров с особой жесткостью. Данная манера общения часто порождает обсуждения о том, как важно для политиков поддерживать открытость с прессой, даже когда они сталкиваются с провокационными или неудобными вопросами. В первую очередь, случившееся лишний раз доказывает некомпетентность Байдена и невозможность его личности продолжать работу на данном посту.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Байдена призвали досрочно покинуть пост президента США.