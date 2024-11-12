Адвокат рассказал подробности задержания жены экс-мэра Сочи Копайгородского

Фото: РИА Новости/Екатерина Лызлова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Янину Копайгородскую задержали во время допроса по делу мужа, обвиняемого в хищении земельных участков.

Супруга бывшего главы Сочи Алексея Копайгородского Янина задержана по делу своего мужа как соучастница. Об этом в комментарии 5-tv.ru сообщил адвокат Иван Миронов.

«Копайгородская задержана в качестве подозреваемой в рамках дела ее мужа, а не отдельного производства. Следствие фактически рассматривает их как соучастников», — сказал он.

Ранее в этот день стало известно о задержании Янины Копайгородской по делу ее мужа и аресте ее кредитных счетов на 100 миллионов рублей.

По словам адвоката Елизаветы Меткиной, Копайгородская пришла в МВД на допрос в качестве свидетеля, но ей предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и задержали до рассмотрения вопроса о мере пресечения.

По данным следствия, Копайгородская приобрела земельный участок за семь миллионов рублей, что выше его рыночной стоимости. В связи с этим следствие намерено добиваться ареста женщины. Суд назначен на среду, 13 ноября. В этот же день будет избрана мера пресечения самому Алексею Копайгородскому.

Бывшего мэра Сочи задержали 25 сентября. Ему вменяется хищение двух земельных участков на 3,7 миллиона рублей. По ходатайству органов предварительного расследования суд отправил Копайгородского в СИЗО до 18 ноября. Сам он не признает вину в присвоении земельных участков.

После задержания бывший чиновник выразил желание отправиться обратно в боевое подразделение в зоне спецоперации, чтобы продолжить воинскую службу.

Копайгородский вступил в должность главы Сочи в 2019 году, до этого он занимал пост вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.

В мае этого года чиновник ушел в отставку в связи с переходом на новое место работы. В начале сентября стало известно, что он добровольцем отправился в зону СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова.