«Тимма, все!» — названа дата беседы по иску Анны Седоковой о расторжении брака
Лана Шевченко 123 0
Беседа по иску певицы Анны Седоковой о расторжении брака назначена на 22 ноября
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Ранее исковое заявление было оставлено без движения.
Беседа по иску певицы Анны Седоковой о расторжении брака назначена на 22 ноября. Об этом стало известно 5-tv.ru из данных судопроизводства.
Ранее исковое заявление было оставлено без движения так как треовалось исправление ошибок, которые препятствовали изначально рассмотрению по делу.