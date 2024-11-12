Беседа по иску певицы Анны Седоковой о расторжении брака назначена на 22 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ранее исковое заявление было оставлено без движения.

Беседа по иску певицы Анны Седоковой о расторжении брака назначена на 22 ноября. Об этом стало известно 5-tv.ru из данных судопроизводства.

Ранее исковое заявление было оставлено без движения так как треовалось исправление ошибок, которые препятствовали изначально рассмотрению по делу.