«С победой вернусь»: SHAMAN посвятил выступление умершему Коробкову-Землянскому

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Известный российский журналист и профессионал в области PR скончался вечером 9 ноября от острой сердечной недостаточности.

Автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) посвятил выступление своему умершему пресс-секретарю и другу Антону Коробкову-Землянскому.

На концерте в Липецке в память об одном из самых авторитетных PR-специалистов в российской медиасреде и шоу-бизнесе певец исполнил проникновенную песню «Я останусь с тобой». А на руке надпись: «А З-К» (Антон Коробков-Землянский). Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видна вся боль артиста от потери близкого человека.

«Знаю: вернусь назло всем ветрам

И вопреки своим заклятым врагам.

Я не боюсь, с победой вернусь», — прозвучали слова песни, как мощный жизнеутверждающий гимн.

Скоропостижная смерть Коробкова-Землянского на 41-м году жизни стала шоком для всех, кто его знал, особенно — для Дронова, которого с умершим журналистом связывали не только деловые, но и дружеские отношения. Заслуженный артист РФ отозвался на трагедию трогательным постом в личном блоге.

«Царствие Небесное тебе, мой друг», — написал SHAMAN.

Тандем певца и журналиста

Фото: личный архив Антона Коробкова-Землянского

С автором-исполнителем SHAMAN Антон Коробков-Землянский работал последние два года. Именно в это время Дронов стал звездой всероссийского масштаба и главным патриотическим голосом страны. Немалая заслуга в формировании как сценического образа певца, так и смыслов, которые он несет в своем творчестве, принадлежит Коробкову-Землянскому.

Умершего журналиста называют выдающимися пиарщиком, благодаря которому о «русской весне» заговорили по всему миру после воссоединения Крыма с Россией.

Еще задолго до спецоперации Коробков-Землянский открыто заявлял о любви к Родине, уважении к ее истории и выстраивал свою работу на фундаменте истинного патриотизма, невзирая на то, что в среде, где он работал, это не находило поддержки и подвергалось высмеиванию и нападкам.

Пресмыкающиеся перед Западом коллеги Коробкова-Землянского, многие из которых потом сбежали из России, с непониманием относились к его позиции. А он продолжал гнуть свою линию, не обращая внимания на критику, продолжал говорить то, что думает и строго придерживаться своих принципов.

В том числе одним из первых представителей своей профессии в России Коробков-Землянский низверг некогда «незыблемые авторитеты» в лице западных средств массовой информации, указав на то, что они превратились в «пропагандистские агитки» и на своих страницах превращают ложь в правду.

Как признавался в одном из интервью сам журналист, его патриотическое отношение к Родине сформировалась под влиянием истории его семьи, которая непосредственно связана с историей страны.

Именно поэтому пронизанные любовью к России песни Дронова оказались созвучны мыслям и отношению к ней самого Коробкова-Землянского. Творческий тандем певца и пиарщика оказался столь мощным, что мгновенно нашел отклик в сердцах россиян. Пример тому — песни «Я — русский» и «Встанем», которые стали не просто хитами, а своего рода гимнами поколения.

Скорбит весь российский шоу-бизнес

На уход из жизни Коробкова-Землянского отреагировали многие представители российского шоу-бизнеса. Так, певица Юта назвала его человеком с «могучим русским сердцем», который оставался верен себе на протяжении многих лет работы в изменчивом мире шоу-бизнеса.

Телеведущая Лера Кудрявцева сказала, что регулярно с созванивалась с Коробковым-Землянским, который был, по ее словам, «прекрасным человеком» и всегда присылал ей букеты цветов, поздравлял с днем рождения и с 8 Марта.

Как профессионала своего дела, с которым было комфортно работать и который всегда был вежлив, приветлив и учтив, Коробкова-Землянского охарактеризовал продюсер Иосиф Пригожин. А певица Лолита назвала умершего журналиста «человеком невероятного такта», интеллигентным и разбирающимся в своем нелегком труде.

Фото: личный архив Антона Коробкова-Землянского

Причина смерти и где пройдет прощание

Коробков-Землянский скончался в ночь на 10 ноября в своей квартире на проспекте Мира в Москве. Известно, что перед смертью 40-летний журналист почувствовал себя плохо. Его супруга вызвала бригаду медиков, однако спасти Коробкова-Землянского не удалось. Причиной смерти пресс-секретаря SHAMAN, по данным 5-tv.ru, стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Коробков-Землянский мог скончаться от отравления неустановленным веществом. В связи с этим для установления точной причины смерти журналиста будет проведена экспертиза.

Однако в команде SHAMAN отвергают версию отравления. В беседе с ТАСС в окружении артиста это назвали домыслами, отметив, что по их информации, причиной смерти коллеги стала именно сердечная патология.

В близком окружении Коробкова-Землянского 5-tv.ru также подтвердили, что журналист умер из-за проблем с сердцем, которые он не афишировал.

Прощание с журналистом состоится в предстоящую среду, 13 ноября, в 14:00 по московскому времени. Панихида пройдет в стенах Большого траурного зала, где семья, друзья и коллеги смогут отдать дань памяти Коробкову-Землянскому. После прощания тело будет предано земле на Троекуровском кладбище в Москве.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что известно о смерти журналиста Антона Коробкова-Землянского.