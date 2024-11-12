Краснов поручил проверить данные о повышении цен на молоко

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

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Предполагается, что производители могли завысить стоимость без веских на то причин.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по сведениям о повышении производителями цен на молоко. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Отмечается, что проверка будет происходить при участии Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Минсельхоза и Минпромторга.

«С учетом особой социальной значимости молочной продукции прокуроры дадут принципиальную оценку действиям хозяйствующих субъектов», — уточняется в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Если в ходе проверки удастся установить, что производители повысили цены на свою продукцию без весомых причин, ведомство примет меры по защите российских граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цены на сливочное масло в России с начала года выросли 21,5%. По словам экономиста Максима Чиркова, рост цен на этот продукт опережает даже показатели инфляции.

По его словам, чтобы опустить цены, на российский рынок нужно пустить как можно больше производителей. Эксперт убежден, в России есть ресурсы для стимуляции импорта сливочного масла.