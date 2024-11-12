Традиционные ценности: Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Парламентарии работают над рядом документов, которые защитят российские семьи.

В России запретят публичную пропаганду чайлдфри. Тех, кто будет призывать к отказу от рождения детей, будут наказывать штрафами до пяти миллионов рублей. Такой закон в окончательном чтении приняла Госдума.

Еще один важный документ — о запрете российских детей в страны, где разрешена смена пола.

«Мы не готовы работать, как говорится, на имидж европейских политиков, которые уже давно не служат своему народу, потому что мы видим, анализируя их шаги, мы видим, что, забирая у своего населения, у своих семей и у своих детей, они финансируют натовскую агрессию на Украине», — сказала заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова.

Цель изменений, по словам депутатов, защитить традиционные ценности. При этом под закон не подпадает само решение семьи не заводить ребенка. Кроме того, наказывать не будут за контент о монашестве и соблюдении обета безбрачия.