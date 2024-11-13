Боятся не успеть: американки судорожно скупают противозачаточные
Американки запасаются противозачаточными в преддверии второго срока Трампа
Фото, видео: www.globallookpress.com/Jochen Tack; 5-tv.ru
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Победивший на выборах президента Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу запрета абортов.
В преддверии нового президентского срока Трампа американки активно запасаются противозачаточными. Они хотят успеть до того, как власти введут ограничения на аборты, пишет Washington Post. По данным издания, в США спрос на таблетки для прерывания беременности вырос в 17 раз.
Женщины опасаются, что администрация нового президента запретит свободную продажу таких препаратов. Дело в том, что Дональд Трамп неоднократно высказывался в пользу запрета абортов.
Позиция Трампа по поводу общенационального запрета не совсем ясна — он неоднократно менял ее в ходе предвыборной кампании. Однако «Проект 2025» предлагает использовать Закон Комстока 1873 года. Изначально он запрещал посылать «непристойный и /или похотливый» материал по почте, и распространился на отправку по почте материалов, связанных с абортами — например, рекламы препаратов по экстренному прерыванию беременности. На такие таблетки приходится около двух третей абортов в США.
При этом Джей Ди Вэнс, выбранный Трампом на пост вице-президента, уже дал понять, что поддержит общенациональный запрет абортов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Белоруссия выдвинет Трампа на Нобелевскую премию.