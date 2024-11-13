«Улыбка Prosecco»: как алкоголь сказывается на здоровье полости рта

Фото: www.globallookpress.com/uwe umstätter

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сухость во рту после алкоголя может способствовать размножению бактерий.

Некоторые алкогольные напитки способны вызвать серьезные проблемы с зубной эмалью. Об этом рассказала изданию URA.RU врач-стоматолог Элина Бакиева.

По ее словам, злоупотребление алкоголем приводит к эффекту, который называют «улыбкой Prosecco». И это совсем не комплимент, а термин для обозначения проблем ряда проблем с зубами и деснами. Пузырьки в алкогольных напитках, — например, в игристом, — за счет углерода разрушают эмаль, пояснила врач.

Кроме того, алкоголь снижает уровень содержания в организме кальция и минеральных солей. Одно из последствий возлияний — сухость во рту, которая может способствовать размножению кариесогенных бактерий. Все это способно привести к неприятным последствиям: пародонтиту, гингивиту или воспалению десен.

Бакиева объяснила, как сохранить улыбку красивой и здоровой при умеренном употреблении алкоголя:

«Во-первых, постарайтесь не грызть лед из напитка, во-вторых, после употребления алкоголя, нужно прополоскать рот водой и правильно почистить зубы — не сразу, когда зубная эмаль еще мягкая, а через 30 минут, пастой для чувствительных зубов».

Также стоматолог посоветовала пить газированные напитки через трубочку. Также не стоит пренебрегать жевательной резинкой без сахара — она поможет предотвратить ту самую сухость во рту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как стоматолог опровергла мифы о вреде трех продуктов для зубов.