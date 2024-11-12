«Работа по всем направлениям»: Путин внимательно следит за работой в Госдуме

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Президент РФ встретился с главой фракции «Единая России» Владимиром Васильевым.

Президент России Владимир Путин внимательно следит за работой в Государственной думе. Такое заявление он сделал в ходе встречи с главой фракции «Единая России» (ЕР) Владимиром Васильевым.

«Я внимательно всегда наблюдаю за тем, что в Думе происходит, тем более в ведущей фракции, самой многочисленной. Как вы оцениваете ситуацию? Я знаю, что работа очень большая проводится по всем направлениям», — сказал он.

Васильев рассказал главе государства о том, как Госдума участвует в подготовке бюджета, добавив, что это — непростой процесс. По его словам, разные партии имеют свои позиции на этот счет, и здесь главное — соблюдение интересов российского народа.

«Мы с правительством в одной упряжке. И вместе отвечает и за успехи, и за провалы. Это без сомнений. <…> Мы в этих условиях можем быть поддержаны людьми только в том случае, когда мы действительно действуем эффективно, и люди понимают, что в их интересах», — отметил глава ЕР.

В начале октября в Совфеде обсудили проект бюджета на 2025–2027 годы. Уже известно, что на исполнение нацпроектов, а они охватывают самые чувствительные направления для России, планируется потратить больше 40 триллионов. Это в два раза больше, чем раньше. Около шести триллионов направят на технологическое лидерство, чтобы не зависеть от импорта.

Кроме того, в новом бюджете заложены расходы на стимулирование собственного производства. Как подчеркивал Ковальчук, отличительными чертами нового бюджета России на ближайшие три года станут финансирование новых нацпроектов, изменение налоговой нагрузки и формирование общего объема расходов строго в рамках бюджетного правила.

Проект бюджета России учитывает поставленные Путиным цели и задачи. Документ полностью соответствует бюджетному правилу. В конце октября Госдума в первом чтении приняла бюджет на 2025 год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме планируют ограничить траты на выступления артистов. Теперь на один концерт не должно быть выделено более одного миллиона рублей.