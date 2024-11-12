«Пример настоящего мужества»: в ЛНР открыли памятник Герою СССР и новое здание МВД

Фото, видео: 5-tv.ru

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На торжественных мероприятиях присутствовали первый замглавы администрации президента РФ и губернатор республики.

В Луганской народной республике (ЛНР) состоялось торжественное открытие нового здания МВД и памятника Герою СССР Кузьме Гребеннику. На церемонии присутствовали, в том числе первый заместитель руководителя администрации президента России и глава ЛНР Леонид Пасечник.

Торжественная церемония состоялась в сквере Пограничников — там открыли памятник легендарному военачальнику, получившему Звезду Героя за мужество и героизм, которые он проявил при форсировании реки Одер.

«Это легендарное поколение людей, которое смогло передать свою преданность стране. Пример настоящего мужества, который сегодня с достоинством несут воины российской армии, защищающие не только луганскую землю, но и всю нашу страну», — заявил Кириенко.

Также открылось новое здание МВД. Оно оборудовано всеми необходимыми условиями для работы полицейских. Для правоохранителей там сделаны светлые кабинеты, предоставлена современная мебель и оргтехника. Как заявил Пасечник, здание капитально отремонтировали благодаря поддержке МВД России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Донбассе и Запорожье продолжается колоссальное строительство. С 2022 года в новых регионах РФ восстановлено 5800 многоквартирных домов, 3500 километров дорог.