Смертельный эксперимент: американским заключенным специально вживляли раковые клетки
Онколог Покровский: в начале 1950-х в США специально заражали раком заключенных
Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer
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При этом подопытные не догадывались, какие эксперименты проводят над ними ученые.
Американским заключенным в качестве эксперимента вживляли раковые клетки. Об этом изданию Lenta.ru рассказал доктор медицинских наук Вадим Покровский.
По словам эксперта, такие опыты проводились в США в начале 1950 годов в рамках исследования раковых опухолей. Онколог и иммунолог Честер Милтон Саутэм считал, что иммунная система человека способна избавиться от раковых клеток, которые были вживлены искусственно.
Покровский пояснил, что в середине ХХ века ученые только начали заниматься выращиванием опухолевых клеток человека и моделировать на их основе разные виды онкологии. Для проверки своей теории Саутэм ввел под кожу заключенным очень агрессивные клетки HeLa.
Сами участники эксперимента не знали о том, в чем суть опыта. Предполагалось, что врачи успеют заменить зараженные подкожные узлы и оперативно избавятся от образований. Но не все пошло по плану.
«Некоторым пациентам сформировавшуюся опухоль успели прооперировать, но у кого-то клетки распространились по всему организму и метастазировали», — рассказал Покровский.
Часть подопытных не удалось спасти, и в итоге они умерли от рака.
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