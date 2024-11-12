Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Это самая значимая литературная награда страны, вручаемая с 2006 года.

Национальная литературная премия «Большая книга» объявит лауреатов в 12-й раз. Состоится вручение наград 5 декабря 2024 года.

«Большая книга» — это самая значимая литературная награда в России. Впервые она была вручена в 2006 году. На нее номинируют за лучшее прозаическое произведение на русском языке. Соучредителем премии является Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Большая книга» вносит существенный вклад в развитие культуры страны, а также привлекает внимание граждан к произведениям выдающихся авторов современности. Из года в год профессиональное жюри объявляет итоги национальной премии «Большая книга», а результаты голосования показывают, какие направления в литературе являются самыми востребованными. В прошлых годах интерес был проявлен к истории и биографическим трудам.