«Это хорошим не кончится»: в Москве задержали треш-блогеров на авто

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

В соцсетях они выкладывают видео, где провоцируют окружающих на конфликт, и хвастаются перед подписчиками «горами» банкнот.

Дрифт без правил, погони и горы денег в соцсетях — творчеством треш-блогеров полиция заинтересовать после скандала в московских дворах. Лихачи, а по совместительству и блогеры, пытались спровоцировать водителей на драку.

Свое расследование провел и корреспондент «Известий» Павел Пономарев.

Черный наглухо тонированный кроссовер перекрыл проезд. Протиснуться между ним и припаркованными машинами не могут ни таксисты, ни местные жители. Когда к автомобилю подходят четверо молодых людей, очевидцы предъявляют им претензии, но натыкаются на жесткий ответ. Как только молодые люди видят камеру, насмешки моментально меняются на дерзкие угрозы.

Конфликт произошел рядом с супермаркетами и жилыми домами. Черная иномарка остановилась на дороге и заблокировала проезд для других автомобилей. По всей видимости, водитель просто забыл ПДД. Иначе как объяснить, что он собирался выехать под запрещающий знак?

Сотрудников полиции нарушители спокойствия не дождались. Вслед за снимавшим ворвались в магазин и предложили свое «решение проблемы».

В человеке, который, кажется, живет по своим законам, пользователи Интернета узнали треш-блогера Абулмуслима Исмаилова.

«Я был подписан на этого треш-блогера. Я его видел. Я подписан не потому, что мне это нравится, мне это как раз не нравится. Я просто думал, чем это закончится. Это ненормально, и должен кто-то этот беспредел рано или поздно остановить, потому что это хорошим не кончится», — заявляет один из подписчиков Исмаилова.

Якобы именно Исмаилов почему-то решил, что может вместе с друзьями вытворять на дорогах общего пользования все, что ему вздумается. Многочисленные превышения скорости, так называемая «игра в шашечки» на трассе, дрифт, езда без номеров, погони с полицейскими — основной контент, который лихач размещает на своих страницах.

«Пока не останавливали. Надеюсь, не будут останавливать. Но если остановят, то мы с нашими высоко уважаемыми братьями хорошо общаемся», — заявляет в своих видео Исмаилов.

О ком конкретно идет речь, пока непонятно. Но ясно одно: агрессивная компания нередко оказывается в конфликтных ситуациях. Даже с охранниками торгового центра.

В соцсетях Исмаилов раскрывает прелести роскошной жизни. Сотни видео с автомобилями премиального класса и горы наличности. Таким неоднозначным контентом он смог привлечь сотни тысяч подписчиков.

«Известиям» удалось узнать, что деньги на «золотую жизнь» молодой блогер зарабатывает на торговых площадках — выставляет курсы для своих подписчиков, пока бесплатно. Один из роликов с продажами просмотрели эксперты.

«Если мы говорим о сделках, которые заключаются и через две-три секунды закрываются, как мы видели на видео, которые вы мне предоставили, то здесь всю прибыль по большому счету съедает комиссия, которая есть у биржи. И данная сделка приносит не плюс, а минус», — объясняет эксперт по финансам Николай Солобуто.

Даже несмотря на «горы» банкнот в соцсетях, средств на оплату штрафов у нарушителей почему-то не находится. Судя по данным из открытых источников, владельцы этого черного BMW задолжали порядка двух миллионов рублей судебным приставам. Уже в отделе полиции герой скандального видео попытался объяснить свои поступки.

«Произошел конфликт, где-то ближе к пяти часам. Мы просто сидели в машине, там, оказывается, был „кирпич“. Мы не заметили», — говорит автовладелец.

Черный тонированный BMW отправили на штрафстоянку. А в отношении всех дебоширов составили несколько административных протоколов.

Вероятно, сотрудникам полиции придется продолжить проверки в отношении стритрейсеров. И досконально изучить видеоматериалы, которые они публикуют в социальных сетях. После чего к лихачам могут появиться новые вопросы.