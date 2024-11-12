Глава Минздрава РФ Мурашко посетил ЛНР с рабочим визитом

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В регионе активно отстраивают медицинские учреждения, налаживают их работу и обучают сотрудников.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетил с рабочим визитом Луганскую Народную Республику (ЛНР).

«В первую очередь, это то, что касается первичной медико-санитарной помощи амбулаторно-поликлинического звена. Это и ремонты, реконструкции фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник. Также происходит дооснащение стационаров. В первую очередь, мы сконцентрировали свое внимание на помощи пациентам с сердчено-сосудистыми заболеваниями, поскольку ургентное, экстренное состояние требует четкого алгоритма действий для сохранения жизни и здоровья», — сообщил министр здравоохранения России.

Мурашко отметил, что сейчас в ЛНР активно внедряется система обязательного медицинского страхования (ОМС), местным жителям выдают полюсы. Он также подчеркнул, что пациенты, которые проходят лечение в стационарных условиях, полностью обеспечены питанием, бельем и всеми необходимыми препаратами.

Помимо этого, в ЛНР развивают программы помощи онкобольным пациентам. В регион поставлены аппараты для лучевой терапии и диагностики злокачественных образований.

В республике также развивают программы обучения и привлечения медицинских сотрудников. Так, на небольшие населенные пункты региона распространяются все те же программы дополнительных выплат, что и на другие субъекты РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мурашко навестил пострадавших от обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в больнице.