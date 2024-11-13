Важная улика пропала: появились детали по делу о гибели Лиама Пейна

Фото: www.globallookpress.com/Keith Mayhew

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Есть несколько версий трагедии, но пока официальная причина гибели музыканта не озвучивалась.

Бывший участник группы One Direction Лиам Пейн в день своей гибели носил часы Rolex, стоимость которых составляет 30 тысяч долларов (три миллиона рублей — Прим.ред.). Однако правоохранители не нашли их в номере, где находился музыкант. Об этом сообщает издание La Nacion со ссылкой на источники.

«Мы проанализировали изображения и узнали, что в день своей смерти Пейн носил часы Rolex на одной из рук. Он носил их, по крайней мере, за два-три часа до этого. Мы искали в номере отеля CasaSur, где он остановился, но не смогли найти», — рассказали детективы.

Правоохранители провели девять обысков, однако часы так и не были найдены. Их искали не только в номере отеля, где произошла трагедия, но и в домах двух проституток, которые, как сообщается, находились с Пейном перед его гибелью.

Музыкант упал с балкона гостиницы в Буэнос-Айресе 17 октября. Его тело нашли под окнами отела с десятками тяжелых травм. Официальная причина гибели артиста пока не озвучивалась. Однако несколько версий активно обсуждались как в сети, так и в СМИ. Некоторые были уверены в самоубийстве музыканта, другие заявляли, что смерть Пейна связана со скандалом вокруг продюсера P. Diddy.

Издание The Mirror со ссылкой на инсайдера сообщало, что смерть Пейна не была самоубийством. Есть кадры, на которых видно, как музыкант, стоя на балконе, теряет сознание. Причем за несколько часов до трагедии он уже падал в обморок, когда находился в холле отеля.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека задержаны по подозрению в убийстве Лиама Пейна. Полиция работает с двумя сотрудниками отеля и другом музыканта.