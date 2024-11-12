«Употребляла»: родители глумившейся над терактом в «Крокусе» девушки стали фигурантами дела

В РФ возбудили дело против родителей шутившей о теракте в «Крокусе» девушки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Родителей несовершеннолетней вызвали на допрос.

Правоохранители возбудили дело против родителей одной из девушек, которые насмехались над трагедией в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В Сети распространился видеоролик, на котором две молодые девушки, смеясь, говорят, что приехали в «Крокус Сити холл» и «сейчас будут устраивать теракт».

По информации собеседника, одна из девушек является несовершеннолетней. Ей 17 лет и она учится на третьем курсе колледжа. Родителей подростка вызвали на допрос.

«Таким образом, родители девушки не выполнили свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней, которая вела антисоциальный образ жизни, употребляя алкоголь и наркотики», — сообщил источник.

Один из самых страшных терактов в истории современной России произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных террористов ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по собравшимся в нем зрителям, после чего подожгли здание и сбежали. Трагедия унесла жизни 145 человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поглумившиеся над терактом в «Крокусе» девушки принесли извинения.