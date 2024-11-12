Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажке в Лисичанске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Спасатели эвакуировали женщину.
В многоэтажном доме города Лисичанск в ЛНР произошел хлопок газовоздушной смеси. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.
Инцидент случился на втором этаже здания. Пожара при этом нет.
О пострадавших пока ничего не сообщается. Известно, что спасатели эвакуировали женщину.
Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве газа в многоквартирном доме Пятигорска. По предварительной версии, хлопок произошел из-за несогласованной замены газового оборудования.
В результате трагедии погиб один человек. Еще одна жительница пострадавшего дома была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.