Чем круче, тем лучше: чем опасно употребление сырых яиц

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Roth

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Без достаточной термической обработки эти продукты могут стать причиной проблем со здоровьем.

Употребление сырых яиц может привести к аллергии на белок и грозит инфекционными заболеваниями. Об этом рассказал изданию NEWS.ru диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Риск инфекционных заболеваний настолько велик, что существует приказ, регламентирующий в системах общепита никогда не продавать яйца всмятку. Всегда речь идет о достаточной термической обработке яиц», — разъясняет специалист.

Также при употреблении сырых яиц аллергия на белок может развиться быстрее, чем при использовании в своем меню вареных. Кроме того, в случае, когда у человека нехватка ферментов в организме, яйца без достаточной термической обработки будут переноситься хуже.

По словам врача, количество рисков перевешивает все плюсы, которые могут принести свежие яйца, употребляемые в диетологических или терапевтических целях. Поэтому Гинзбург рекомендует соблюдать гигиену питания.

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