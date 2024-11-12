Российский боец три недели провел один в блиндаже под ударами ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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Закарья Алиев находился практически без еды и воды. ВС РФ обнаружили его во время воздушной разведки и вывели к своим позициям.

Невероятная история произошла на запорожском направлении СВО. Военнослужащий из Дагестана три недели провел в одиночку на передовой позиции, под ударами ВСУ.

Закарья Алиев находился в блиндаже практически без еды и воды. Выживая в тяжелейших условиях, он не терял бодрость духа и чувство юмора.

«Я внаглую просто стою вот здесь, возле этого кладбища. Вот, все вокруг разрушено, уничтожено. Я в этой яме с тарелкой, мало ли кто чего подкинет», — шутил Закарья Алиев.

Обнаружить бойца удалось во время воздушной разведки. После этого с беспилотника ему сбросили продукты и воду. А затем и помогли выбраться, указывая при помощи дрона направление к российским позициям. До них пришлось пробираться через минное поле. Сейчас Закарья находится в военном госпитале, где проходит реабилитацию.