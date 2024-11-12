«Добро пожаловать обратно»: Меган Фокс объявила о беременности после выкидыша

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Dave Starbuck

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Два года назад актриса потеряла ребенка.

Голливудская актриса Меган Фокс беременна. О таком радостном событии она объявила в соцсетях, опубликовав фотографию с двумя полосками на тесте.

Фото: Instagram*/meganfox

Это первый совместный ребенок актрисы и рэпера Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер — Прим. ред.). Супруги пытались и ранее завести малыша, но в 2022 году у Фокс произошел выкидыш.

«Ничто никогда не теряется на самом деле. Добро пожаловать обратно», — написала Фокс.

Бэйкер сделал предложение Фокс в 2022 году. Меган прежде признавалась, что благодаря рэперу увидела те части себя, которые давно спрятала. Пара известна публике экстравагантностью и по праву считается одной из ярчайших в Голливуде.

Помолвочное кольцо с шипами, употребление крови друг друга — далеко не все причуды, которыми прославились возлюбленные. В начале года пара столкнулась с кризисом, который едва не привел к расставанию. Однако психотерапия помогла им спасти отношения.

При этом у Меган есть еще трое детей, которых она родила от бывшегом ужа Брайана Остина Грина. Их брак официально распался в 2020 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что Меган Фокс пережила выкидыш на третьем месяце беременности. Актриса откровенно рассказала о личной трагедии.

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