В Москве завершился хакатон по разработке для школьников

Фото, видео: 5-tv.ru

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В нем приняли участие 180 детей со всей страны.

В прошедшем мероприятии для юных айтишников в Москве приняли участие 180 школьников со всей страны. В рамках соревнований ученики с восьмого по одиннадцатый класс разрабатывали прототипы различных ИТ-продуктов. Это мог быть виртуальный ассистент для путешествий или сервис по автоматизации рассылок электронных писем, или приложение, которое поможет разделить общий счет в кафе.

Хакатон прошел в рамках олимпиады PROD — первой в России олимпиады по промышленной разработке, на которой школьники решают реальные задачи для бизнеса. Помогали им в этом эксперты из Т-Банка, Центрального университета и Высшей школы экономики Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ.

«Мне нравится разрабатывать алгоритмы различные. Вот это все закулисье, которые происходит за сайтом, меня это правда вдохновляет», — поделился участник хакатона Кирилл Филонов.

За три дня школьники успели не только разработать собственные проекты, они также могли посетить лекции по трем направлениям — бэкенд, фронтенд и мобильная разработка.

«Наша задача — работать с мотивацией школьников. Показать им, как они могут использовать знания, которые они приобретают в школе на таких предметах, как математика, информатика, обществознание, на реальных бизнес-задачах. То есть олимпиада PROD — это уникальная площадка, на которой встречается потенциальный работодатель (Т-Банк), различные вузы (Центральный Университет, Высшая школа экономики) и школьники со всей России», — отметила руководитель «Т-Банк Образования» Варвара Смирнова.

В финале хакатона участники защищали свои проекты — у каждой команды было пятнадцать минут на презентацию. Победу одержала команда старшеклассников из Москвы. Победитель хакатона Ярослав Белозеров отметил, что соревнования были крутыми.

«Три дня погружения в промышленную разработку с классной командой, с классными менторами, наставниками, организаторами. Это все было очень и очень воодушевляюще», — заявил он.

Лучшие участники хакатона продолжат борьбу на олимпиаде PROD, регистрация на нее открыта до 3 декабря. Победители получат гранты и скидки на обучение в Центральном университете и Высшей школе экономики, также их ждут стажировки в Т-Банке и других компаниях.